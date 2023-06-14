Реклама
Прямой эфир
Мир
Politico заподозрила главкома ВСУ Залужного в руководстве взрывами на СП
Общество
Правительство РФ одобрило законопроект о налоге на сверхприбыль крупных компаний
Армия
Водитель-заправщик Меметов вывел авто из-под обстрела и спас топливо от возгорания
Мир
Боррель назвал невозможным отказ от контактов с поддерживающими РФ странами
Общество
Путин наградил погибшего при тушении пожара под Волгоградом сотрудника администрации
Мир
Постпредство обвинило ЕС в приписывании РФ преступлений Украины
Мир
Дональда Трампа отпустили из зала суда в Майами без условий
Мир
Белый дом подтвердил свою позицию о вылазках Украины на территорию РФ
Мир
Bloomberg сообщило о переговорах по открытию центра ремонта для переданных Украине танков Leopard
Мир
Посол ЮАР подтвердил приглашение Путина на саммит БРИКС
Мир
Американский писатель Кормак Маккарти скончался в возрасте 89 лет
Происшествия
17 человек пострадали при опрокидывании маршрутки в Северной Осетии
Сюжет:

Politico заподозрила главкома ВСУ Залужного в руководстве взрывами на СП

Politico: главком ВСУ Залужный лично руководил подготовкой взрывов на «Северных потоках»
0
Фото: Global Look Press/XinHua/The Swedish Coast Guard
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный мог руководить совершением диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» (СП). Об этом сообщила газета Politico 13 июня.

По информации издания, в операции участвовала небольшая команда водолазов на парусной лодке. При этом отмечается, что взорвать трубопроводы первоначально собирались еще в июне 2022 года, однако тогда план ВСУ не удался.

Как сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS), ЦРУ призывало не взрывать «Северный поток» после предупреждения Службы военной разведки Нидерландов (MIVD) о планах Киева. При этом президент Украины Владимир Зеленский не должен был ничего знать о готовящейся диверсии, добавил источник.

Следствие не довели: ЕС не будет расследовать диверсии на СП
Почему Запад отвергает призывы начать международное разбирательство взрывов на газопроводах

Ранее этим же днем стало известно, что Вашингтон летом 2022 года предостерегал Киев от совершения диверсий на «Северных потоках». Так, предупреждение в адрес киевских властей озвучило правительство США. Оно прозвучало «за несколько месяцев» до теракта.

10 июня бельгийские СМИ сообщили, что ЦРУ США через некоторое время после подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» уведомило Бельгию о «предполагаемой роли Украины» в теракте. При этом представитель министерства обороны Бельгии отказался давать СМИ комментарий об этом.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла сообщения бельгийских СМИ.

Согласно результатам расследования американского журналиста Сеймура Херша, опубликованным в начале февраля, к взрывам на газопроводах причастны США. Херш утверждает, что газопроводы заминировали американские водолазы во время учений Baltops в Балтийском море еще в июне прошлого года, а активировали взрывчатку норвежцы.

Утечки на газопроводах были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки.

В Москве произошедшее назвали актом международного терроризма, а также указали, что не считают объективным проведение расследования инцидента без участия специалистов из России.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023