Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный мог руководить совершением диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» (СП). Об этом сообщила газета Politico 13 июня.

По информации издания, в операции участвовала небольшая команда водолазов на парусной лодке. При этом отмечается, что взорвать трубопроводы первоначально собирались еще в июне 2022 года, однако тогда план ВСУ не удался.

Как сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS), ЦРУ призывало не взрывать «Северный поток» после предупреждения Службы военной разведки Нидерландов (MIVD) о планах Киева. При этом президент Украины Владимир Зеленский не должен был ничего знать о готовящейся диверсии, добавил источник.

Ранее этим же днем стало известно, что Вашингтон летом 2022 года предостерегал Киев от совершения диверсий на «Северных потоках». Так, предупреждение в адрес киевских властей озвучило правительство США. Оно прозвучало «за несколько месяцев» до теракта.

10 июня бельгийские СМИ сообщили, что ЦРУ США через некоторое время после подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» уведомило Бельгию о «предполагаемой роли Украины» в теракте. При этом представитель министерства обороны Бельгии отказался давать СМИ комментарий об этом.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла сообщения бельгийских СМИ.

Согласно результатам расследования американского журналиста Сеймура Херша, опубликованным в начале февраля, к взрывам на газопроводах причастны США. Херш утверждает, что газопроводы заминировали американские водолазы во время учений Baltops в Балтийском море еще в июне прошлого года, а активировали взрывчатку норвежцы.

Утечки на газопроводах были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки.

В Москве произошедшее назвали актом международного терроризма, а также указали, что не считают объективным проведение расследования инцидента без участия специалистов из России.