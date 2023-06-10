Захарова высмеяла сообщения бельгийских СМИ о причастности Киева к атакам на СП

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла сообщения бельгийских СМИ, заявлявших об украинском следе в терактах на «Северных потоках». Соответствующее сообщение она опубликовала в субботу, 10 июня, в своем Telegram–канале.

«Очень удобный момент для США раскрыть убийство президента [США Джона] Кеннеди. На [президента Украины Владимира] Зеленского сейчас можно повесить всё. Лучшего козла отпущения не найти», — написала Захарова.

Ранее в этот день бельгийские СМИ сообщили, что ЦРУ через некоторое время после подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» уведомило Бельгию о «предполагаемой роли Украины» в теракте. При этом представитель министерства обороны Бельгии отказался давать СМИ комментарий по данному вопросу.

Ранее, 21 мая, немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала проведенное совместно с немецкими и европейскими СМИ расследование, в котором говорилось, что к взрывам на российских газопроводах могут быть причастны по крайней мере двое украинцев.

Согласно второй версии, которую проверяют немецкие следователи, еще одним предполагаемым участником диверсии может быть 26-летний украинец, предположительно, военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Указывается, что у него есть приметные татуировки и в настоящее время он участвует в боевых действиях.

В марте о возможной причастности проукраинской группировки к атаке на «Северные потоки» также написало американское издание The New York Times. В материале сообщалось, что некоторые официальные лица США считают, что Украина и ее союзники имели наиболее логичный потенциальный мотив для нападения на трубопроводы.

Позднее The Times указала на осведомленность спецслужб Запада о наличии украинского следа в ситуации со взрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Однако согласно результатам расследования американского журналиста Сеймура Херша, опубликованным в начале февраля, к взрывам причастны США. Херш утверждает, что газопроводы заминировали американские водолазы во время учений Baltops в Балтийском море еще в июне прошлого года, а активировали взрывчатку норвежцы. Мотивы Вашингтона, со слов журналиста, заключались в том, чтобы вынудить Германию оказать Украине военную и финансовую поддержку.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки.

В Москве произошедшее назвали актом международного терроризма, а также указали, что не считают объективным проведение расследования инцидента на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» без участия специалистов из России.