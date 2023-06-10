ЦРУ уведомляло Бельгию об украинском следе в подрыве «Северных потоков»

ЦРУ через некоторое время после подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» уведомило Бельгию о «предполагаемой роли Украины» в теракте. Об этом в субботу, 10 июня, сообщил государственный франкоязычный бельгийский телеканал RTBF.

«Через некоторое время после диверсии на газопроводе «Северный поток» в конце сентября 2022 года военная разведка Бельгии получила информацию от американцев из ЦРУ. Там шла речь о предполагаемой роли Украины в диверсии», — указывает телеканал.

Изначально этой информацией поделилось издание De Tijd на нидерландском языке, сославшись на информационные источники. Бельгийские журналисты отмечают, что данные не раскрывались, поскольку это могло бы оказать давление на альянс с Киевом.

При этом представитель министерства обороны Бельгии отказался давать СМИ комментарий по данному вопросу.

Ранее, 21 мая, немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала проведенное совместно с немецкими и европейскими СМИ расследование, в котором говорилось, что к взрывам на российских газопроводах могут быть причастны по крайней мере двое украинцев. По данным газеты, турагентство Feeria Lwowa, зарегистрированное двумя гражданами Украины в Польше, арендовало яхту «Андромеда», на которой подозреваемые в подрыве якобы плыли к газопроводам. Как отмечалось в материале, во время пандемии коронавируса на счету компании внезапно появилось €2,8 млн. Издание не исключает, что эти средства могут быть связаны с фрахтованием судна.

Согласно второй версии, которую проверяют немецкие следователи, еще одним предполагаемым участником диверсии может быть 26-летний украинец, предположительно, военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Указывается, что у него есть приметные татуировки и в настоящее время он участвует в боевых действиях.

В марте о возможной причастности проукраинской группировки к атаке на «Северные потоки» также написало американское издание The New York Times. В материале сообщалось, что некоторые официальные лица США считают, что Украина и ее союзники имели наиболее логичный потенциальный мотив для нападения на трубопроводы.

Позднее The Times указала на осведомленность спецслужб Запада о наличии украинского следа в ситуации со взрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Однако согласно результатам расследования американского журналиста Сеймура Херша, опубликованным в начале февраля, к взрывам причастны США. Херш утверждает, что газопроводы заминировали американские водолазы во время учений Baltops в Балтийском море еще в июне прошлого года, а активировали взрывчатку норвежцы. Мотивы Вашингтона, со слов журналиста, заключались в том, чтобы вынудить Германию оказать Украине военную и финансовую поддержку.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки.

В Москве произошедшее назвали актом международного терроризма, а также указали, что не считают объективным проведение расследования инцидента на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» без участия специалистов из России.