Вашингтон летом 2022 года предостерегал Киев от совершения диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» (СП). Об этом 13 июня со ссылкой на расследование сообщила немецкая газета Zeit.

Как уточняется, к такому выводу пришли в расследовании, которое провели четыре немецких СМИ и Нидерландский телеканал NOS.

Согласно полученным данным, предупреждение в адрес киевских властей озвучило правительство США. Оно прозвучало «за несколько месяцев» до теракта.

Ранее, 10 июня, бельгийские СМИ сообщили, что ЦРУ США через некоторое время после подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» уведомило Бельгию о «предполагаемой роли Украины» в теракте. При этом представитель министерства обороны Бельгии отказался давать СМИ комментарий об этом.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла сообщения бельгийских СМИ.

В мае немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала расследование, в котором говорилось, что к взрывам на российских газопроводах могут быть причастны по крайней мере двое украинцев.

Однако согласно результатам расследования американского журналиста Сеймура Херша, опубликованным в начале февраля, к взрывам на газопроводах причастны США. Херш утверждает, что газопроводы заминировали американские водолазы во время учений Baltops в Балтийском море еще в июне прошлого года, а активировали взрывчатку норвежцы.

Мотивы Вашингтона, со слов журналиста, заключались в том, чтобы вынудить Германию оказать Украине военную и финансовую поддержку.

Утечки на газопроводах были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки.

В Москве произошедшее назвали актом международного терроризма, а также указали, что не считают объективным проведение расследования инцидента без участия специалистов из России.