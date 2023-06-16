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Россия усомнилась в ведении расследования диверсий на СП зарубежными странами

Зампостпреда РФ при ООН Полянский: Россия сомневается в ведении расследования диверсий на СП зарубежными странами
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Фото: Global Look Press/XinHua/Danish Defense Ministry
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Россия сомневается, что ФРГ, Дания и Швеция ведут расследование диверсий на «Северных потоках», вопрос еще не закрыт. Об этом в пятницу, 16 июня, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Стало еще понятнее, что Швеция, Германия и Дания, мягко говоря, не торопятся со своими национальными расследованиями. Если они вообще ведутся: в последнее время у нас начали возникать сомнения на этот счет», — написал он в своем Telegram-канале.

Полянский отметил, что диверсия могла быть совершена только при прямой государственной поддержке. А альтернативные версии произошедшего, которые западные страны стали «активно вбрасывать» в СМИ, «абсурдны» и считаются попыткой вести следствие по ложному следу.

Кроме того, зампостпреда заметил, что США и их союзники до сих пор не представили «убедительных опровержений фактов» своей непричастности к диверсии.

«Вопрос с расследованием для нас не закрыт, и мы к нему вернемся в подходящей форме и в удобное время, если ситуация не изменится», — подытожил Полянский.

Северный потом: США не предоставили разъяснения РФ о взрывах на газопроводах
Кто затягивает расследование прошлогодних диверсий

Ранее, 15 июня, Россия обратила внимание Совета Безопасности ООН на отсутствие продвижения в расследовании терактов на газопроводах «Северный поток», которые проводят ФРГ, Дания и Швеция. Полянский сказал, что Москва будет настаивать на проведении международного расследования произошедших диверсий.

Также в четверг министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в кулуарах Петербургского экономического форума (ПМЭФ) отметил, что отсутствие проведения серьезного расследования террористического акта на газопроводах вызывает возмущение. Он подчеркнул, что с момента диверсии прошел почти год, однако никаких итогов расследования общественности не представлено.

Накануне политолог Дмитрий Леви описал возможный итог расследования диверсии на «Северных потоках». Он заявил, что ответственность любого государства вряд ли будет доказана, а обвинения будут выдвинуты группе неустановленных лиц, относящихся к какой-либо стране.

В конце сентября 2022 года ветки крупнейших европейских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были подорваны. Позднее российский президент Владимир Путин назвал аварии актом международного терроризма.

ФРГ, Дания и Швеция начали собственные независимые расследования инцидента, отказавшись от сотрудничества с Москвой. При этом ни одно из расследований окончательно не завершено.

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