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Повреждения на нитках «Северного потока» сняли на видео

Шведская газета Expressen опубликовала кадры, на которых видны повреждения газопровода «Северный поток»
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Фото: Expressen
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Шведская газета Expressen 18 октября опубликовала кадры, на которых видны повреждения газопровода «Северный поток».

Видео, снятое 17 октября, показывает огромное отверстие практически по всему диаметру трубы.

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Также издание опубликовало первые подводные фотографии с места аварии. На одном из трех снимков виден ровный край трубы, на двух других — деформированные металлические участки газопровода.

Утечку газа сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» — обнаружили 26 сентября. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Президент России Владимир Путин назвал происшествия актами международного терроризма. По факту ЧП следователи ФСБ РФ возбудили уголовное дело об акте международного терроризма.

10 октября пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов рассказал о взрывателе НАТО, обнаруженном под газопроводом «Северный поток» в 2015 году.

Он напомнил, что 6 ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода «Северный поток» был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин «Морская лиса». По словам Куприянова, взрыватель лежал точно в пространстве между нитками газопровода.

Позднее, 13 октября, вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил, что Россия до сих пор не допущена к расследованию, и выразил надежду на то, что ситуация изменится.

14 октября стало известно, что Германия, Швеция и Дания отказались совместно вести расследование аварий на газопроводах «Северный поток». Из объединенной следственной группы вышли сначала шведы, а затем и датчане.

В тот же день телеканал ARD со ссылкой на немецких следователей сообщил, что повреждения газопроводов могли возникнуть только вследствие взрывов. В связи с этим Генпрокуратура ФРГ инициировала расследование по фактам «причинения взрыва» и «антиконституционного саботажа».

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