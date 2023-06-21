Песков анонсировал встречу Путина с председателем совета министров Катара

Президент России Владимир Путин 22 июня встретится с председателем совета министров Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. Об этом 21 июня сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Завтра его примет Путин», — сказал он на брифинге.

21 июня в Москве с председателем совета министров Катара встретится премьер-министр России Михаил Мишустин. В правительстве РФ сообщили, что стороны обсудят актуальные вопросы российско-катарского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Также внимание будет уделено реализации совместных проектов в области энергетики, промышленности, сельского хозяйства и других сферах.

Ранее, 17 июня, Путин провел в Санкт-Петербурге переговоры с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Стороны обсудили вопрос урегулирования украинского конфликта, сотрудничество в рамках БРИКС, а также двусторонние отношения между РФ и ЮАР. После переговоров Рамафоса заявил, что обсуждение украинского конфликта продолжится на саммите Россия — Африка в июле.

Ранее этим же днем состоялись переговоры Путина с представителями семи стран Африки. Они продолжались более трех часов. Песков сообщил, что глава государства и лидеры африканских стран выразили политическую волю дальше продолжать диалог.