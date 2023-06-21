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СК РФ установит причастных к подрыву Каховской ГЭС украинских военных

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Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ
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Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин 21 июня сообщил, что ведомство устанавливает украинских военных, причастных к подрыву Каховской ГЭС.

«Назначен и проводится ряд судебных экспертиз. Устанавливаются лица из числа украинских вооруженных формирований, причастные к этому преступлению», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Бастрыкин, следователи и криминалисты провели осмотры мест происшествия. Также были задокументированы разрушения в результате прорыва ГЭС. В настоящий момент устанавливается ущерб от подтопления населенных пунктов.

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Накануне экстренные службы сообщили, что в результате прорыва Каховской ГЭС в Херсонской области погибли 38 человек и 115 пострадали.

Днем ранее, 19 июня, стало известно, что более 1,6 тыс. пострадавших жителей области получили выплаты на общую сумму 16,3 млн рублей.

15 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в рамках ПМЭФ заявила, что режим президента Украины Владимира Зеленского лишь имитирует расследование теракта на Каховской ГЭС.

Между тем, 9 июня, Захарова отмечала, что расследование подрыва Каховской ГЭС встанет Зеленскому «поперек горла».

До этого, 8 июня, Совет Федерации РФ призывал парламенты государств мира дать принципиальную оценку случившемуся на Каховской ГЭС и направить усилия на предотвращение новых актов международного терроризма.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. По факту разрушения ГЭС и затопления территорий вокруг нее Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Постпред России при ООН Василий Небензя, указал в этот же день на то, что Москва заинтересована в расследовании данного происшествия.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция, входит в единую энергосистему Украины. Она расположена в 5 км от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

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