Пострадавшие от прорыва Каховской ГЭС получили выплаты на 16,3 млн рублей

Более 1,6 тыс. жителей Херсонской области, пострадавших от прорыва Каховской ГЭС, получили выплаты на общую сумму 16,3 млн рублей. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Материальную помощь уже получили 1635 человек на общую сумму 16,35 млн рублей», — заявил собеседник агентства.

Уточняется, что за последние сутки было выплачено 1,35 млн рублей 135 пострадавшим.

Ранее, 18 июня, председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что в результате разрушения Каховской ГЭС число погибших в регионе выросло до 35. Кроме того, ветеринарные службы собрали и утилизировали уже около 1 тыс. павших животных.

Также в этот день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в интервью «Известиям» заявил, что большая часть залитых водой домовладений из-за разрушения плотины Каховской ГЭС не подлежит ремонту, их предстоит отстроить заново.

Кроме того, Сальдо сообщил, что активная фаза наводнения в Херсонской области прошла. По его словам, в Новокаховском городском и Алешковском муниципальном округах вода сошла полностью, в городе Голая Пристань подтопление составляет 5 см.

Теракт на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.