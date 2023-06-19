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Пострадавшие от прорыва Каховской ГЭС получили выплаты на 16,3 млн рублей

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Фото: ТАСС/МЧС России
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Более 1,6 тыс. жителей Херсонской области, пострадавших от прорыва Каховской ГЭС, получили выплаты на общую сумму 16,3 млн рублей. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Материальную помощь уже получили 1635 человек на общую сумму 16,35 млн рублей», — заявил собеседник агентства.

Уточняется, что за последние сутки было выплачено 1,35 млн рублей 135 пострадавшим.

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Ранее, 18 июня, председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что в результате разрушения Каховской ГЭС число погибших в регионе выросло до 35. Кроме того, ветеринарные службы собрали и утилизировали уже около 1 тыс. павших животных.

Также в этот день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в интервью «Известиям» заявил, что большая часть залитых водой домовладений из-за разрушения плотины Каховской ГЭС не подлежит ремонту, их предстоит отстроить заново.

Кроме того, Сальдо сообщил, что активная фаза наводнения в Херсонской области прошла. По его словам, в Новокаховском городском и Алешковском муниципальном округах вода сошла полностью, в городе Голая Пристань подтопление составляет 5 см.

Теракт на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

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