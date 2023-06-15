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Захарова уличила Киев в попытках имитации расследования разрушения Каховской ГЭС

Захарова: режим Зеленского пытается имитировать расследование разрушения Каховской ГЭС
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Фото: REUTERS/Alexey Konovalov
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Режим президента Украины Владимира Зеленского пытается имитировать расследование разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в рамках ПМЭФ в четверг, 15 июня.

При этом, по ее словам, Киев отверг инициативу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об организации международной комиссии по расследованию инцидента.

«Режим Зеленского пытается имитировать расследование разрушения, <...> они в хамской манере отмели инициативу президента Турции о создании международной комиссии», — заявила Захарова.

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Несколькими днями ранее, 9 июня, Захарова отмечала, что расследование подрыва Каховской ГЭС встанет Зеленскому «поперек горла».

8 июня Совет Федерации РФ призывал парламенты государств мира дать принципиальную оценку случившемуся на Каховской ГЭС и направить усилия на предотвращение новых актов международного терроризма. Постпред России при ООН Василий Небензя, в свою очередь указал на то, что Москва заинтересована в расследовании данного происшествия.

Днем ранее Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским по ситуации вокруг Каховской ГЭС и предложил создать международную комиссию по расследованию взрыва. Эрдоган подчеркнул, что Турция со своей стороны готова сделать всё, что в ее силах, чтобы поспособствовать в данном вопросе.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. По факту разрушения ГЭС и затопления территорий вокруг нее Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция, входит в единую энергосистему Украины. Она расположена в 5 км от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

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