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Число погибших в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС выросло до 38

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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Количество погибших в результате прорыва Каховской ГЭС в Херсонской области выросло до 38 человек. Об этом во вторник, 20 июня, сообщили в экстренных службах.

«По последним данным, жертвами стали 38 человек. Также 115 человек пострадали, они госпитализированы с переохлаждением и другими травмами», — заявил представитель службы в беседе с ТАСС.

Кроме того, экстренные службы заявили, что уровень воды продолжает падать. В частности, 9370 жилых домов, более 60 социально значимых объектов и пять кладбищ уже освободились от воды.

Ранее, 19 июня, стало известно, что более 1,6 тыс. жителей Херсонской области, пострадавших от прорыва Каховской ГЭС, получили выплаты на общую сумму 16,3 млн рублей.

18 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в интервью «Известиям» заявил, что большая часть залитых водой домовладений из-за разрушения плотины Каховской ГЭС не подлежит ремонту, их предстоит отстроить заново.

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Кроме того, Сальдо сообщил, что активная фаза наводнения в Херсонской области прошла. По его словам, в Новокаховском городском и Алешковском муниципальном округах вода сошла полностью, в городе Голая Пристань подтопление составляет 5 см.

Теракт на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

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