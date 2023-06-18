Большинство затопленных из-за прорыва ГЭС домов нужно отстраивать заново

Большая часть залитых водой домовладений из-за разрушения плотины Каховской ГЭС не подлежит ремонту, их предстоит отстроить заново. Об этом заявил «Известиям» врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Конечно, понятно, что большая часть домовладений, которые были залиты водой, не подлежат ремонту, придется разобрать и построить новые. Но знаете, создавать новое, в общем-то, достаточно приятно, даже если это новое на фоне таких событий», — сказал он.

При этом с жителями уже работают сотрудники МЧС и местной администрации: им оказывается вся необходимая помощь, в том числе финансовая. Однако люди уехали недалеко от дома, а произошедшая ситуация, наоборот, сплотила всех. Их возвращение планируется уже «достаточно быстро», резюмировал руководитель региона.

Теракт на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Киевский режим бросает на убой наших же братьев-украинцев»