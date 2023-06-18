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Большинство затопленных из-за прорыва ГЭС домов нужно отстраивать заново

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Большая часть залитых водой домовладений из-за разрушения плотины Каховской ГЭС не подлежит ремонту, их предстоит отстроить заново. Об этом заявил «Известиям» врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

С крыши снесло: как проходит эвакуация после прорыва Каховской ГЭС
Кроме МЧС спасать пострадавших помогают местные жители

«Конечно, понятно, что большая часть домовладений, которые были залиты водой, не подлежат ремонту, придется разобрать и построить новые. Но знаете, создавать новое, в общем-то, достаточно приятно, даже если это новое на фоне таких событий», — сказал он.

При этом с жителями уже работают сотрудники МЧС и местной администрации: им оказывается вся необходимая помощь, в том числе финансовая. Однако люди уехали недалеко от дома, а произошедшая ситуация, наоборот, сплотила всех. Их возвращение планируется уже «достаточно быстро», резюмировал руководитель региона.

Теракт на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило.

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