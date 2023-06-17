«Киевский режим бросает на убой наших же братьев-украинцев»

Большая часть залитых водой домовладений из-за разрушения плотины Каховской ГЭС не подлежит ремонту , их предстоит отстроить заново. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Однако он сказал, что возвращение эвакуированных жителей планируется уже «достаточно быстро». Почему у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет никаких шансов на победу и что сплотило жителей региона — в интервью Владимира Сальдо «Известиям» .

«Мы еще больше сплотились против такой беды»

— Около 8 тыс. жителей области эвакуированы с подтопленных территорий в результате разрушения ГЭС. Когда, по вашим оценкам, дома людей приведут в норму, и они смогут вернуться?



— У нас активно работают сотрудники МЧС, а также представители нашей администрации с пострадавшими людьми. Их переписывают, им оказывается вся необходимая помощь и уже выдается финансовая помощь. Если говорить откровенно, то люди сами не хотели далеко уезжать, поэтому они находятся недалеко от своих домовладений, от своей земли и от своего бизнеса . Они ждут, когда вода отойдет настолько, чтобы они смогли вернуться и продолжить жить там, где они привыкли. Люди любят свою землю, поэтому всё произошедшее привело к синергии: мы еще больше сплотились против такой беды .

— Это вопрос недель, месяцев?



— Это будет достаточно быстро. Конечно, понятно, что большая часть домовладений, которые были залиты водой, не подлежит ремонту, придется разобрать и построить новые. Но знаете, создавать новое, в общем-то, достаточно приятно, даже если это новое на фоне таких событий .

Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

«Как правило, стараются убирать в первую очередь командиров»

— Как вы оцениваете контрнаступление ВСУ?



— Никаких рисков потери территории абсолютно нет. Это контрнаступление как таковое присутствует больше на словах, чем на деле . На деле происходит вот что: мы видим, как просто-напросто киевский режим по чужим подсказкам бросает на убой наших же братьев-украинцев, украинских солдат, украинских военных. Мы сами наполовину все украинцы, а они все наполовину русские .

— Что дает основания быть убежденным, что у ВСУ действительно нет никаких шансов?

— Знаете, у нас в южной части Причерноморья и на Приазовье существует много разных поговорок. Среди них есть одна такая: «Говорить и делать — это две большие разницы». Поэтому заявлять об этом контрнаступлении они могут, а вот совершать — не могут. Дело в том, что им, собственно говоря, просто некем. Я имею в виду человеческие ресурсы, потому что вооружение им дают и дают , снаряды дают и дают, технику тоже дают. Но тех людей, кто будет с таким «злобоевым» духом воевать на этом оружии, у них нет. Принципов у них больше нет, там чисто коммерческий интерес. Поэтому всё меньше и меньше украинцев воюют, всё больше и больше они получают доступ к правде, всё больше и больше у них зреет внутренний протест против всего этого. Поэтому недалек тот час, когда они всё осознают .

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

— Вы сообщали, что на вас было совершено покушение. Как вы справляетесь с таким давлением?

— Идут военные действия, во время которых, как правило, стараются убирать в первую очередь командиров. Но мы видим, что судьба ко мне благосклонна, ко всем нам. И сколько уже покушений было — они не достигли успеха и не достигнут в будущем. Потому что сейчас на нашей стороне справедливость и правда . У меня только что спрашивали, почему всё так происходит. Ведь вроде мы всё правильно говорим, показываем кадры Великой Отечественной войны, где происходили явные преступления против человечества. Но дело в том, что людей, которые умеют правильно доносить свои мысли, просто не показывают на так называемом демократическом коллективном Западе.

— Завершился Петербургский международный экономический форум, центром которого стало выступление Владимира Путина. Как вы оцениваете акценты в его речи?