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«Киевский режим бросает на убой наших же братьев-украинцев»

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо — о провале контрнаступления ВСУ, разрушении Каховской ГЭС и покушении на себя
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Большая часть залитых водой домовладений из-за разрушения плотины Каховской ГЭС не подлежит ремонту, их предстоит отстроить заново. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Однако он сказал, что возвращение эвакуированных жителей планируется уже «достаточно быстро». Почему у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет никаких шансов на победу и что сплотило жителей региона — в интервью Владимира Сальдо «Известиям».

«Мы еще больше сплотились против такой беды»

— Около 8 тыс. жителей области эвакуированы с подтопленных территорий в результате разрушения ГЭС. Когда, по вашим оценкам, дома людей приведут в норму, и они смогут вернуться?

— У нас активно работают сотрудники МЧС, а также представители нашей администрации с пострадавшими людьми. Их переписывают, им оказывается вся необходимая помощь и уже выдается финансовая помощь. Если говорить откровенно, то люди сами не хотели далеко уезжать, поэтому они находятся недалеко от своих домовладений, от своей земли и от своего бизнеса. Они ждут, когда вода отойдет настолько, чтобы они смогли вернуться и продолжить жить там, где они привыкли. Люди любят свою землю, поэтому всё произошедшее привело к синергии: мы еще больше сплотились против такой беды.

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— Это вопрос недель, месяцев?

— Это будет достаточно быстро. Конечно, понятно, что большая часть домовладений, которые были залиты водой, не подлежит ремонту, придется разобрать и построить новые. Но знаете, создавать новое, в общем-то, достаточно приятно, даже если это новое на фоне таких событий.

ГЭС
Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

«Как правило, стараются убирать в первую очередь командиров»

— Как вы оцениваете контрнаступление ВСУ?

Никаких рисков потери территории абсолютно нет. Это контрнаступление как таковое присутствует больше на словах, чем на деле. На деле происходит вот что: мы видим, как просто-напросто киевский режим по чужим подсказкам бросает на убой наших же братьев-украинцев, украинских солдат, украинских военных. Мы сами наполовину все украинцы, а они все наполовину русские.

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— Что дает основания быть убежденным, что у ВСУ действительно нет никаких шансов?

— Знаете, у нас в южной части Причерноморья и на Приазовье существует много разных поговорок. Среди них есть одна такая: «Говорить и делать — это две большие разницы». Поэтому заявлять об этом контрнаступлении они могут, а вот совершать — не могут. Дело в том, что им, собственно говоря, просто некем. Я имею в виду человеческие ресурсы, потому что вооружение им дают и дают, снаряды дают и дают, технику тоже дают. Но тех людей, кто будет с таким «злобоевым» духом воевать на этом оружии, у них нет. Принципов у них больше нет, там чисто коммерческий интерес. Поэтому всё меньше и меньше украинцев воюют, всё больше и больше они получают доступ к правде, всё больше и больше у них зреет внутренний протест против всего этого. Поэтому недалек тот час, когда они всё осознают.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

— Вы сообщали, что на вас было совершено покушение. Как вы справляетесь с таким давлением?

— Идут военные действия, во время которых, как правило, стараются убирать в первую очередь командиров. Но мы видим, что судьба ко мне благосклонна, ко всем нам. И сколько уже покушений было — они не достигли успеха и не достигнут в будущем. Потому что сейчас на нашей стороне справедливость и правда. У меня только что спрашивали, почему всё так происходит. Ведь вроде мы всё правильно говорим, показываем кадры Великой Отечественной войны, где происходили явные преступления против человечества. Но дело в том, что людей, которые умеют правильно доносить свои мысли, просто не показывают на так называемом демократическом коллективном Западе.

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— Завершился Петербургский международный экономический форум, центром которого стало выступление Владимира Путина. Как вы оцениваете акценты в его речи?

— Президент дал достойный ответ на полупровокационные вопросы, которые были заданы. Это были достойные ответы достойного мужчины, знающего, что значит слово «Россия» для него и вообще для всех нас. Более того, уверенность и твердость, с которыми он говорил, подчеркивают могущество и силу той страны, которой он руководит.

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