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Сальдо сообщил о завершении активной фазы наводнения в Херсонской области

Сальдо: активная фаза наводнения в Херсонской области прошла, уровень воды резко снизился
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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Активная фаза наводнения в Херсонской области прошла. Об этом 18 июня сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Активная фаза наводнения в Херсонской области прошла. В Новокаховском городском и Алешковском муниципальном округах вода сошла полностью, в городе Голая Пристань подтопление составляет 5 см», — написал он в своем Telegram-канале.

По его данным, к этому моменту в регионе освободились от воды 36% из 23 тыс. подтопленных домов. Только за минувшие сутки уровень воды в Каховском водохранилище снизился более чем на 4 м.

Глава региона подчеркнул, что работы впереди еще много, но область справляется с последствиями наводнения.

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Накануне, 17 июня, МЧС России сообщило об освобождении от воды более 4 тыс. жилых домов и 54 социально значимых объектов в Херсонской области.

Число эвакуированных превысило 7,8 тыс. человек, из которых около 2 тыс. находятся в пунктах временного размещения. Отмечается, что для ликвидации последствий привлекается более 1 100 человек и 321 единица техники.

По данным председателя правительства региона Андрея Алексеенко, число погибших в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС составило 29 человек.

Председатель правительства региона Андрей Алексеенко 14 июня заявлял, что вода в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС полностью сойдет к 20 июня.

Теракт на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

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