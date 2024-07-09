Эксперимент по добровольной маркировке игр запустят в начале осени

Участники эксперимента по добровольной маркировке видеоигр определились со сроками запуска инициативы. Она стартует в начале осени и будет включать семь ключевых категорий. В перечень чувствительного контента войдут такие пункты, как сцены жестокости, секса, курения и алкоголя, употребления наркотиков, сквернословия, а также связанные со страхом и покупками внутри игры.

Об этом «Известиям» сообщил генеральный директор Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр (АПРИОРИ) Александр Михеев.

«Маркировка игр должна предупреждать пользователей о потенциально неприемлемом контенте, это наша социальная ответственность перед игроками. Разработанные нами дескрипторы (визуальные макеты. — Ред.) были предварительно утверждены Минэком, эксперименту дан зеленый свет. Сейчас технологические решения по внедрению дескрипторов тестируются площадками VK Play и RuStore, игровыми компаниями Lesta Games, Astrum Entertainment, 1C Games. Добровольный эксперимент по маркировке игры — первый шаг в саморегулировании объединенной игровой индустрии. Мы рассчитываем, что он стартует в начале осени, не раньше 1 сентября», — сказал Михеев.

Специалисты АПРИОРИ и ГК «Леста Игры» проанализировали европейские и американские системы маркировки, российское законодательство и составили список из семи категорий. Редакция «Известий» первой получила макет с иллюстрациями всех семи категорий. Инициатива была запущена в рамках поручения президента РФ Владимира Путина о безопасности информации в видеоиграх, а предупредительные пиктограммы получили название дескрипторов.

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Есть где метку ставить: эксперимент по маркировке игр начнется осенью