Есть где метку ставить: эксперимент по маркировке игр начнется осенью

В начале осени в России стартует добровольный эксперимент по маркировке видеоигр, его участники разработали семь ключевых категорий. В перечень чувствительного контента войдут сцены жестокости, секса, курения и алкоголя, употребления наркотиков, сквернословия, а также связанные со страхом и микротрансакциями . О том, как будут выглядеть визуальные предупреждения, читайте в материале «Известий».

Акцент на безопасности несовершеннолетних

Геймеры из России в начале осени в рамках эксперимента получат информацию о содержании физических и цифровых новинок игровой индустрии . Об этом «Известиям» сообщил генеральный директор Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр (АПРИОРИ) Александр Михеев.

— Маркировка игр должна предупреждать пользователей о потенциально неприемлемом контенте, это наша социальная ответственность перед игроками. Разработанные нами дескрипторы (визуальные макеты.— прим. «Известий») были предварительно утверждены Минэком, эксперименту дан зеленый свет . Сейчас технологические решения по внедрению дескрипторов тестируются площадками VK Play и RuStore, игровыми компаниями Lesta Games, Astrum Entertainment, 1C Games . Добровольный эксперимент по маркировке игры — первый шаг в саморегулировании объединенной игровой индустрии. Мы рассчитываем, что он стартует в начале осени , — сказал Михеев.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В рамках поручения президента РФ Владимира Путина о безопасности информации в видеоиграх был разработан перечень так называемых дескрипторов, отражающих потенциально неприемлемый контент. Специалисты проанализировали европейские и американские системы маркировки, российское законодательство и составили список из семи категорий. В него вошли: жестокость, страх, секс, сквернословие, алкоголь и курение, наркотики, внутриигровые трансакции. Редакция «Известий» первой получила макет с пиктограммами .

Фото: TASS/picture alliance/SvenSimon

Например, страх представлен в виде призрака, алкоголь и курение — иконкой бутылки и сигарет, жестокость иллюстрирует угрожающий кулак, секс обозначен гендерными символами, наркотики — шприцем, сквернословие — частично замаскированным словом, а микротрансакции банковской картой. Предполагается, что в рамках эксперимента участники АПРИОРИ будут самостоятельно маркировать свою продукцию, а также наносить соответствующие знаки на упаковки и помечать ими сетевой контент.

«Известия» направили запрос в Минэкономразвития.

Эффективно ли решение

В пресс-службе Astrum Entertainment, которые выпустили на российский рынок популярный шутер Atomic Heart, сообщили, что планируют постепенно внедрять маркировку в собственные игры . В компании Innova (входит в тройку крупнейших игроков рынка игр) полагают, что польза для конечного потребителя будет зависеть от качества реализации решения . Там «Известиям» отметили: если критерии будут однозначными, а визуальное решение лаконичным, то это может стать эффективным решением . Многие участники считают, что подобная инициатива демонстрирует ответственное отношение издателей и разработчиков видеоигр к потребителям.

— Одна из главных задач — это показать обществу, что индустрия игр и развлечений в России зрелая и мы в состоянии самостоятельно принимать решения и составлять эффективные механизмы регулирования , — рассказала руководитель московского подразделения группы компаний «Леста Игры» Гаухар Алдиярова.

Рейтинговая система способна привести к возникновению новых требований к содержанию видеоигр. Разработчикам придется вносить коррективы в проекты, не соответствующие новым стандартам , считает директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

— Такие меры также могут стимулировать разработку отечественных игровых продуктов, которые сочетают развлечение с элементами образовательного контента , — полагает он.

Однако ряд экспертов к инициативе добровольной маркировки отнеслись со скепсисом. По мнению руководителя фестиваля «Стримфест» Михаила Лисецкого, нужно работать с существующими инструментами, а не создавать новые . Он убежден, что весь необходимый инструментарий уже есть.

— В случае с розницей изменения в цене могут быть, но на себестоимость это не повлияет , — полагает глава 1C Game Studios и создатель популярного тактического шутера «Калибр» Альберт Жильцов.