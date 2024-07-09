Есть где метку ставить: эксперимент по маркировке игр начнется осенью
В начале осени в России стартует добровольный эксперимент по маркировке видеоигр, его участники разработали семь ключевых категорий. В перечень чувствительного контента войдут сцены жестокости, секса, курения и алкоголя, употребления наркотиков, сквернословия, а также связанные со страхом и микротрансакциями. О том, как будут выглядеть визуальные предупреждения, читайте в материале «Известий».
Акцент на безопасности несовершеннолетних
Геймеры из России в начале осени в рамках эксперимента получат информацию о содержании физических и цифровых новинок игровой индустрии. Об этом «Известиям» сообщил генеральный директор Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр (АПРИОРИ) Александр Михеев.
— Маркировка игр должна предупреждать пользователей о потенциально неприемлемом контенте, это наша социальная ответственность перед игроками. Разработанные нами дескрипторы (визуальные макеты.— прим. «Известий») были предварительно утверждены Минэком, эксперименту дан зеленый свет. Сейчас технологические решения по внедрению дескрипторов тестируются площадками VK Play и RuStore, игровыми компаниями Lesta Games, Astrum Entertainment, 1C Games. Добровольный эксперимент по маркировке игры — первый шаг в саморегулировании объединенной игровой индустрии. Мы рассчитываем, что он стартует в начале осени, — сказал Михеев.
В рамках поручения президента РФ Владимира Путина о безопасности информации в видеоиграх был разработан перечень так называемых дескрипторов, отражающих потенциально неприемлемый контент. Специалисты проанализировали европейские и американские системы маркировки, российское законодательство и составили список из семи категорий. В него вошли: жестокость, страх, секс, сквернословие, алкоголь и курение, наркотики, внутриигровые трансакции. Редакция «Известий» первой получила макет с пиктограммами.
Например, страх представлен в виде призрака, алкоголь и курение — иконкой бутылки и сигарет, жестокость иллюстрирует угрожающий кулак, секс обозначен гендерными символами, наркотики — шприцем, сквернословие — частично замаскированным словом, а микротрансакции банковской картой. Предполагается, что в рамках эксперимента участники АПРИОРИ будут самостоятельно маркировать свою продукцию, а также наносить соответствующие знаки на упаковки и помечать ими сетевой контент.
«Известия» направили запрос в Минэкономразвития.
Эффективно ли решение
В пресс-службе Astrum Entertainment, которые выпустили на российский рынок популярный шутер Atomic Heart, сообщили, что планируют постепенно внедрять маркировку в собственные игры. В компании Innova (входит в тройку крупнейших игроков рынка игр) полагают, что польза для конечного потребителя будет зависеть от качества реализации решения. Там «Известиям» отметили: если критерии будут однозначными, а визуальное решение лаконичным, то это может стать эффективным решением. Многие участники считают, что подобная инициатива демонстрирует ответственное отношение издателей и разработчиков видеоигр к потребителям.
— Одна из главных задач — это показать обществу, что индустрия игр и развлечений в России зрелая и мы в состоянии самостоятельно принимать решения и составлять эффективные механизмы регулирования, — рассказала руководитель московского подразделения группы компаний «Леста Игры» Гаухар Алдиярова.
Рейтинговая система способна привести к возникновению новых требований к содержанию видеоигр. Разработчикам придется вносить коррективы в проекты, не соответствующие новым стандартам, считает директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов.
— Такие меры также могут стимулировать разработку отечественных игровых продуктов, которые сочетают развлечение с элементами образовательного контента, — полагает он.
Однако ряд экспертов к инициативе добровольной маркировки отнеслись со скепсисом. По мнению руководителя фестиваля «Стримфест» Михаила Лисецкого, нужно работать с существующими инструментами, а не создавать новые. Он убежден, что весь необходимый инструментарий уже есть.
— В случае с розницей изменения в цене могут быть, но на себестоимость это не повлияет, — полагает глава 1C Game Studios и создатель популярного тактического шутера «Калибр» Альберт Жильцов.
Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ) также готовит к запуску свой проект «зеленой маркировки игр». Сейчас РВИ разрабатывает дизайн отметок продуктов, опираясь на три категории: «сделано в России», «киберспортивная дисциплина», «содержит образовательные элементы». Их компания относит к «позитивным меткам», их появление планируется во II квартале 2025 года, уточнил заместитель руководителя РВИ Александр Бодров.