В Херсонской области от воды освободилось более 4 тыс. жилых домов и 54 социально значимых объектов. Об этом сообщили в МЧС России 17 июня.

«МЧС России уже доставлено более 150 т продуктов и более 240 т бутилированной воды. Продолжается откачка воды и дезинфекция помещений и придомовых территорий», — сообщило ведомство в Telegram-канале.

Число эвакуированных превысило 7,8 тыс. человек, из которых около 2 тыс. находятся в пунктах временного размещения. Отмечается, что для ликвидации последствий привлекается более 1100 человек и 321 единица техники.

Ранее, 16 июня, врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что число жертв из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) достигло 25, еще 17 человек пропали без вести.

Также в этот день в силовых структурах Херсонской области сообщили, что уже более 820 жителей региона получили выплаты на 8,2 млн рублей после подтопления из-за разрушения станции.

Тогда же председатель правительства региона Андрей Алексеенко подчеркнул, что вода в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС полностью сойдет к 20 июня. Ущерб от наводнения может составить около 40 млрд рублей.

Теракт на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. 9 июня российский лидер Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину образовать правительственную комиссию по устранению последствий наводнения.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.