Командир самоходки «Мста-С» рассказал о своей боевой работе

Обстановка на авдеевском направлении СВО сейчас полегче, российские войска двигаются вперед, рассказал «Известиям» командир установки «Мста-С» с позывным Второй.

«В работе главное сегодня — скорость. Работаем сходу, постоянных огневых точек не имеем, постоянно перекатываемся, двигаемся, стараемся не застаиваться», — рассказывает Второй возле своей машины.

Над самоходкой массивный козырек от беспилотников, а башня и борта обшиты промышленной транспортерной лентой, которая выполняет роль противокумулятивных экранов. Кроме дежурного стрелка, установку, по словам Второго, защищают средства радиоэлектронной борьбы, а во время движения на броне находится один из номеров расчета с «дронобойкой» и наблюдает за небом.

Один из факторов сегодняшних успехов российской артиллерии — превосходство над врагом не только в количестве орудий, но и в количестве боеприпасов.

«Мне хватает, даже по сравнению с тем, как мы заходили (в зону СВО). Может, и были какие-то недочеты, а сейчас всё налажено. Буквально год-полтора всё хорошо налажено», — смеется Второй в ответ на вопрос о боеприпасах.

В тесном взаимодействии с беспилотной авиацией самоходчики на «Мста-С» занимаются и контрбатарейной работой. Одна из последних целей, уничтоженных расчетом Второго, — американская гаубица М-777.

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«Мстой» кто идет: как работают самоходчики на авдеевском направлении