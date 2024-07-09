Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Белгородской областью
Происшествия
Губернатор Гладков сообщил об одном погибшем в результате атаки ВСУ на Белгород
Мир
США не планируют снимать ограничения на удары ВСУ по территории России
Общество
В Ярославской области восемь пар поженились на тепловых аэростатах
Мир
В Сицилии из-за засухи может исчезнуть единственное природное озеро
Экономика
Выдачи льготной ипотеки за июнь выросли в полтора раза
Спорт
Легкоатлет Чермошанский сломал ногу после победы на Кубке России
Мир
Самолет United Airlines потерял колесо во время взлета
Мир
В офисе Зеленского сообщили о возможной передаче эскадрильи МиГ-29 Польшей Украине
Армия
Артиллеристы ВС РФ сорвали попытку ВСУ атаковать позиции российских военных
Общество
Суд арестовал третьего фигуранта по делу о нападении на сотрудницу «Матч ТВ»
Мир
СМИ сообщили о планах НАТО по спасению интернета в случае атак на кабели
Армия
Мишустин поручил создать Саратовское высшее артиллерийское командное училище
Общество
Остаток материнского капитала смогут получить более 730 тыс. семей
Мир
Болгарские СМИ сообщили о задержании главы движения «Русофилы»
Мир
В Совфеде ответили на условие Зеленского по посредникам в мирных переговорах
Мир
Политолог предрек последствия для Орбана в ЕС за переговоры с Путиным

Выдачи льготной ипотеки за июнь выросли в полтора раза

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спрос на льготную ипотеку в июне резко вырос — по итогам месяца банки выдали в полтора раза больше таких займов, чем в мае, следует из данных ДОМ.РФ (их проанализировали «Известия»). Объем оформленных кредитов по госпрограммам достиг рекордного уровня с начала года и превысил отметку в 600 млрд рублей — это почти треть от выдач за всё первое полугодие 2024-го.

Июльское охлаждение: как отмена льготной ипотеки скажется на инфляции
Отсутствие поддержки может замедлить рост цен сильнее, чем тарифы — подогреть его

При этом выдачи ипотеки с господдержкой под 8%, которая завершилась 1 июля, увеличились на 60% и достигли 210 млрд рублей, следует из данных ДОМ.РФ. Спрос на семейную ипотеку, действие которой президент РФ Владимир Путин поручил продлить до 2030 года, тоже значительно вырос. В июне в рамках этой программы банки выдали кредитов на 322,5 млрд рублей, что превышает показатель мая в полтора раза. Новые условия по ней в правительстве должны согласовать в ближайшие дни.

В первый летний месяц ВТБ столкнулся с максимальным с начала года спросом клиентов на льготную ипотеку — он вырос почти на 45% к маю, заявили в пресс-службе банка. Основной спрос пришелся на семейную программу — многие клиенты ожидали изменения параметров после 1 июля, поэтому решили взять кредит до этого момента.

В Совкомбанке по программе на новостройки под 8% россияне оформили более чем в пять раз больше ссуд, чем в мае, а по семейной — почти втрое, уточнил представитель организации.

Россияне старались успеть взять ипотеку под 8% с господдержкой до завершения программы, согласилась экономист РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Коваленко. Помимо этого, в СМИ появлялись сообщения о том, что ставки по рыночным программам могут вырасти вслед за возможным повышением ключевой на заседании Центробанка 26 июля. Сейчас она уже составляет 16%.

В этих условиях сформировался ажиотажный спрос на госпрограммы — люди пытались успеть «запрыгнуть в последний вагон», добавила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Без массовой безадресной льготной ипотеки стоимость квадратного метра, скорее всего, начнет стагнировать, полагает глава Аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» Irn.ru Олег Репченко. Однако серьезного пересмотра цен не будет — застройщики существенно нарастили продажи и какое-то время смогут существовать даже на фоне снижения спроса.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сбиться с долгу: выдачи льготной ипотеки в июне подскочили в полтора раза

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024