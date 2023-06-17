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Число погибших в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС возросло до 29

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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Число погибших в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС возросло до 29, о чем в субботу, 17 июня, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

«К сожалению, число погибших выросло до 29. Алешки — 12, Голая Пристань — 13, Новая Каховка — четыре. Каждой семье, кто потерял родных, окажем необходимую помощь. Безусловно, будут выплачены и установленные решением врио губернатора Владимира Сальдо компенсации — 1 млн рублей семье каждого погибшего», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Алексеенко.

Он отметил, что на данный момент первоочередные выплаты по 10 тыс. рублей получили уже 1,5 тыс. пострадавших.

Кроме того, по словам Алексеенко, энергетикам удалось восстановить электроснабжение 28 улиц в Алешках и шести в Голой Пристани.

«В обоих городах ведутся работы по откачке воды из многоквартирных домов и объектов водоснабжения. После этого сможем приступить к замене оборудования и подать воду», — добавил он.

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Теракт на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило.

Как сообщил 17 июня Сальдо, Каховское водохранилище вернется в русло через два дня. При этом, по словам главы Минстроя Ирека Файзуллина, состояние плотины Каховской ГЭС можно будет оценить через неделю.

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