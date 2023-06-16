Состояние плотины Каховской ГЭС смогут оценить через неделю

В течение недели вода в Каховском водохранилище опустится до уровня, который позволит оценить состояние плотины ГЭС. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин.

«Я думаю, в течение дней семи будет понятно, освободится тот уровень водохранилища, стабилизируется на самой нижней отметке, которая позволит уже увидеть, что произошло с телом самой плотины и насколько разрушительны последствия этого террористического акта», — сказал Файзуллин в интервью телеканалу «Россия 24» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Накануне, 15 июня, председатель правительства региона Андрей Алексеенко подчеркнул, что вода в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС полностью сойдет к 20 июня. Ущерб от наводнения может составить около 40 млрд рублей.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо на полях ПМЭФ 16 июня заявил, что вода из Каховского водохранилища почти вернулась в русло Днепра.

В этот же день Сальдо сообщил, что число жертв из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) достигло 25, еще 17 человек пропали без вести.

Теракт на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. 9 июня российский лидер Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину образовать правительственную комиссию по устранению последствий наводнения.