Сальдо сообщил о возвращении Днепра в русло после подрыва Каховской ГЭС

Вода из Каховского водохранилища почти вернулась в русло Днепра. Об этом в пятницу, 16 июня, в интервью ТАСС сообщил временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Он уже практически вошел (Днепр в природное русло. — Ред.), вода уже там», — сказал Сальдо.

Также он заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения полностью контролируется российскими войсками, пресекающими любые попытки вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр.

«На линии соприкосновения <...> все контролируемо, любые попытки прорыва, форсирования (Днепра. — Ред.) обречены на провал», — заявил Сальдо.

Ранее в этот день врио главы Херсонской области сообщил, что число жертв из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) достигло 25, еще 17 человек пропали без вести.

Также в этот день в силовых структурах Херсонской области сообщили, что уже более 820 жителей региона получили выплаты на 8,2 млн рублей после подтопления из-за разрушения станции.

Накануне Сальдо сообщил, что Херсонская область смогла пережить катастрофу на Каховской ГЭС с минимальными жертвами. Он подчеркнул, что после того, как вода после прорыва дамбы сойдет, одной из важных задач станет обеспечение санитарной и экологической безопасности в зоне чрезвычайной ситуации.

Тогда же председатель правительства региона Андрей Алексеенко подчеркнул, что вода в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС полностью сойдет к 20 июня. Ущерб от наводнения может составить около 40 млрд рублей.

Теракт на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. 9 июня российский лидер Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину образовать правительственную комиссию по устранению последствий наводнения.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины, обеспечивает разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.