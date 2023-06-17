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Сальдо спрогнозировал сроки возвращения Каховского водохранилища в русло

Сальдо заявил, что Каховское водохранилище вернется в русло через два дня
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Фото: REUTERS/Global Rights Compliance/Courtesy of Yousuf Syed Khan
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Каховское водохранилище после разрушения плотины гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области, по предварительным оценкам специалистов, через два дня вернется на русловые отметки. Об этом 17 июня написал в своем Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Он обратил внимание на то, что вода уже отступила в Новокаховском городском и Алешкинском муниципальном округах Херсонской области. В городе Новая Пристань уровень воды составляет 5 см.

«От воды освободилось более 4 тыс. домов (17,4% — по области, в Новокаховском округе — 100%). По предварительным расчетам гидрологов, сработка водохранилища до русловых отметок произойдет к 19 июня», — заключил Сальдо.

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Днем ранее корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал обстановку в городе Голая Пристань. На кадрах было видно, что вода, ранее затопившая город на 1,5–2 м, почти ушла. На улицах наведен порядок, хотя в ряде дворов вода еще стоит.

Как рассказали местные жители, в результате подтопления город лишился всей сельскохозяйственной техники.

Также в пятницу Сальдо рассказал, что вода из Каховского водохранилища почти вернулась в русло Днепра.

Теракт на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

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