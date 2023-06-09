Захарова назвала расследование подрыва Каховской ГЭС вставшим Зеленскому «поперек горла»

Расследование подрыва Каховской ГЭС встанет «поперек горла» президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом 9 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Где террористы и их спонсоры, а где расследование? Вспомните, как США и вассальные страны заблокировали российскую резолюцию в ООН с предложением провести независимое расследование взрывов на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Расследование Зеленскому встало бы поперек горла», — написала она в Telegram.

Захарова также указала, что против расследования выступили министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

«Поспешу успокоить киевских «дипломатов», пусть не волнуются: расследование теракта уже идет, а на другой берег тем, кто берега попутал, не добраться», — добавила она.

8 июня Совет Федерации РФ призывал парламенты государств мира дать принципиальную оценку случившемуся на Каховской ГЭС и направить усилия на предотвращение новых актов международного терроризма.

Постпред России при ООН Василий Небензя также упоминал, что Москва заинтересована в расследовании данного происшествия.

7 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским по ситуации вокруг Каховской ГЭС и предложил создать международную комиссию по расследованию взрыва. Эрдоган подчеркнул, что Турция со своей стороны готова сделать всё, что в ее силах, чтобы поспособствовать в данном вопросе.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что подрыв гидроэлектростанции был осуществлен Киевом с целью недопущения наступательных действий российской армии и переброски подразделений и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) с херсонского направления в район наступательных действий.