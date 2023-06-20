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Вучич отказался от переговоров до освобождения Приштиной задержанных сербов

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Фото: TASS/EPA/GEORGI LICOVSKI
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Президент Сербии Александр Вучич отказался от переговоров с премьером самопровозглашенной республики Косово Альбином Курти, пока власти в Приштине не освободят всех задержанных сербов.

По его словам, встреча не состоится, пока не будет освобожден «каждый задержанный серб» и пока власти не отзовут албанских глав муниципалитетов и спецназ полиции с севера края.

«Потом будем разговаривать о том, как быстро, в соответствии с подписанным, формировать Сообщество сербских общин», — заявил он в разговоре с журналистами 20 июня.

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Накануне в городе Косовска-Митровице на севере Косово прошли протесты против незаконных действий властей республики. Видео с места событий публиковали «Известия».

Участие в митинге приняли несколько тысяч человек. Они хотели обратить внимание на проблему притеснения этнических сербов. Экс-мэр Звечана Драгиша Милович обвинил западные организации в бездействии во время изгнания Приштиной этнических сербов.

До этого, 14 июня, Вучич заявил, что косовские власти хотят оставить сербских жителей края без продуктов и лекарств. Действия Приштины противоречат международным нормам права и достигнутым ранее договоренностям, подчеркнул политик.

На следующий день власти Косово запретили въезд на территорию региона автомобилям с сербскими номерами. Причиной были названы соображения безопасности.

Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось 26 мая 2023 года, когда правоохранительные органы окружили административные здания в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич с целью захвата под предлогом оказания помощи избранным мэрам. Сербы вышли на защиту зданий, в результате пострадало более 50 человек.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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