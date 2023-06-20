Суд приговорил к 6 годам колонии-поселения пилота сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Химкинский городской суд приговорил к шести годам колонии-поселения пилота сгоревшего при посадке в московском аэропорту Шереметьево SSJ-100 Дениса Евдокимова. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала заседания 20 июня.

Кроме того, суд запретил Евдокимову три года занимать должность пилота самолета и взыскал в пользу потерпевших 3 млн рублей.



Отмечается, что после заседания Евдокимов отказался комментировать приговор. Его адвокат заявил, что защита недовольна приговором и планирует его изучить, а затем обжаловать.

24 мая прокурор запросил пилоту шесть лет колонии-поселения по ч. 3 ст. 263 УК («Нарушение правил безопасности движения»).



Трагедия произошла вечером 5 мая 2019 года. Лайнер SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск, но через 28 минут после взлета он вернулся в аэропорт вылета из-за технических неполадок. По предварительным данным, в самолет попала молния, из-за чего была потеряна радиосвязь. Судно совершило жесткую посадку и загорелось от удара о землю. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа, из-за пожара погиб 41 человек.

В СК среди приоритетных версий произошедшего называли недостаточную квалификацию пилотов и диспетчеров, техническую неисправность или конструктивные недостатки воздушного судна.

О том, что СК предъявил обвинение Евдокимову, стало известно 2 октября 2019 года.