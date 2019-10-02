Прямой эфир
Сюжет:

СК предъявил обвинение командиру аварийно севшего Superjet 100

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет (СК) России предъявил обвинение командиру экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Денису Евдокимову, под руководством которого лайнер совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево 5 мая. Об этом 2 октября «Известиям» сообщил источник, близкий к защите.

Неверный код: почему пилот Superjet не подал сигнал бедствия
До последних минут пилоты лайнера сообщали диспетчерам, что полет проходит штатно, и отказывались от помощи

Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Максимальное наказание по статье — до семи лет лишения свободы либо принудительные работы на срок до пяти лет.

При этом специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) продолжают анализ особенностей конструкций и технического состояния самолета, назначенные СК экспертизы также не окончены.

«Только по результатам указанных экспертиз и окончательного отчета МАК можно будет сделать выводы об истинных причинах произошедшей трагедии», — отметил источник.

Сторона защиты просит провести дополнительную экспертизу конструкции узла крепления шасси и материалов салона самолета на горючесть. Также запланирована проверка электро-дистанционных систем управления воздушным судном.

В авиакомпании «Аэрофлот», которой принадлежит самолет, призвали не делать преждевременных выводов и заявили, что оказывают следователям содействие в установлении причин катастрофы.

«Только после всестороннего, тщательного изучения всех фактов возможно установить реальные причины катастрофы и принять необходимые меры, чтобы избежать в будущем повторения подобных трагических ситуаций», говорится в комментарии авиакомпании.

Инцидент произошел вечером 5 мая. Лайнер SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск, но через 28 минут после взлета он вернулся в аэропорт вылета из-за технических неполадок. По предварительным данным, в самолет попала молния, из-за чего была потеряна радиосвязь. Судно совершило жесткую посадку и загорелось от удара о землю. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа, из-за пожара погиб 41 человек.

Ранее в СК среди приоритетных версий произошедшего называли недостаточную квалификацию пилотов и диспетчеров, техническую неисправность или конструктивные недостатки воздушного судна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Авиакомпании попросили Минтранс проверить Sukhoi Superjet 100
Погибшего при пожаре SSJ-100 бортпроводника похоронили в Москве
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019