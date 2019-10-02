СК предъявил обвинение командиру аварийно севшего Superjet 100

Следственный комитет (СК) России предъявил обвинение командиру экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Денису Евдокимову, под руководством которого лайнер совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево 5 мая. Об этом 2 октября «Известиям» сообщил источник, близкий к защите.

Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Максимальное наказание по статье — до семи лет лишения свободы либо принудительные работы на срок до пяти лет.

При этом специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) продолжают анализ особенностей конструкций и технического состояния самолета, назначенные СК экспертизы также не окончены.

«Только по результатам указанных экспертиз и окончательного отчета МАК можно будет сделать выводы об истинных причинах произошедшей трагедии», — отметил источник.

Сторона защиты просит провести дополнительную экспертизу конструкции узла крепления шасси и материалов салона самолета на горючесть. Также запланирована проверка электро-дистанционных систем управления воздушным судном.

В авиакомпании «Аэрофлот», которой принадлежит самолет, призвали не делать преждевременных выводов и заявили, что оказывают следователям содействие в установлении причин катастрофы.

«Только после всестороннего, тщательного изучения всех фактов возможно установить реальные причины катастрофы и принять необходимые меры, чтобы избежать в будущем повторения подобных трагических ситуаций», говорится в комментарии авиакомпании.

Инцидент произошел вечером 5 мая. Лайнер SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск, но через 28 минут после взлета он вернулся в аэропорт вылета из-за технических неполадок. По предварительным данным, в самолет попала молния, из-за чего была потеряна радиосвязь. Судно совершило жесткую посадку и загорелось от удара о землю. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа, из-за пожара погиб 41 человек.

Ранее в СК среди приоритетных версий произошедшего называли недостаточную квалификацию пилотов и диспетчеров, техническую неисправность или конструктивные недостатки воздушного судна.