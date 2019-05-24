Погибшего при пожаре SSJ-100 бортпроводника похоронили в Москве

Бортпроводника Максима Моисеева, погибшего при пожаре в Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) во время эвакуации пассажиров, похоронили в пятницу, 24 мая, на Троекуровском кладбище в Москве.

Проститься с героически погибшим бортпроводником пришли родные и близкие Моисеева, руководство и сотрудники компании «Аэрофлот», а также пассажиры того рейса. Они принесли цветы и венки в траурный зал, сообщает телеканал «360».

7 мая пресс-служба Минтранса сообщила, что министр транспорта России Евгений Дитрих будет ходатайствовать перед президентом страны Владимиром Путиным о награждении бортпроводников сгоревшего самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) государственными наградами, в том числе посмертно. Погибшего 21-летнего Максима Моисеева предлагается посмертно наградить орденом Мужества.

Лайнер SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск вечером 5 мая. Через 28 минут после взлета он вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок. По предварительным данным, в него попала молния, после чего была потеряна радиосвязь.

Самолет совершил жесткую посадку. От удара о землю он загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. В Следственном комитете России заявили, что среди основных версий ЧП в московском аэропорту Шереметьево рассматриваются недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также техническая неисправность.