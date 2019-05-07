Глава Минтранса предложил наградить бортпроводников сгоревшего SSJ-100

Министр транспорта России Евгений Дитрих будет ходатайствовать перед президентом страны Владимиром Путиным о награждении бортпроводников сгоревшего самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) государственными наградами, в том числе посмертно. Об этом во вторник, 7 мая, сообщает пресс-служба Минтранса.

Погибшего 21-летнего Максима Моисеева предлагается посмертно наградить орденом Мужества, а бортпроводниц Татьяну Касаткину и Ксению Фогель — государственными наградами «за самоотверженность, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях», цитирует сообщение ведомства ТАСС.

6 мая сообщалось, что погибший бортпроводник пытался открыть дверь в горящем хвосте лайнера для спасения пассажиров. По словам очевидцев, Максим Моисеев находился с пассажирами в хвостовой части судна, которая загорелась при посадке. После того как у него не получилось открыть заднюю дверь, он стал помогать пассажирам выйти через переднюю. По предварительной информации, он выводил пассажиров, пока сам не потерял сознание и не погиб.

Стюардесса Татьяна Касаткина ранее рассказала о происходящем на борту. По ее словам, после приземления пассажиры стали соскакивать с кресел и продвигаться к выходу.

«Всё произошло очень быстро, ни секунды не было времени. Пассажиров выталкивала. Каждого за воротник вытаскивала, чтобы они не задерживались на эвакуации», — рассказала она.

Касаткина также отметила, что пассажиры кричали, что самолет горит, но внутри салона пламени не было.

Лайнер SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск вечером 5 мая. Через 28 минут после взлета он вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок. По предварительным данным, в него попала молния, после чего была потеряна радиосвязь.

Самолет совершил жесткую посадку. От удара о землю он загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. В Следственном комитете России заявили, что среди основных версий ЧП в московском аэропорту Шереметьево рассматриваются недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также техническая неисправность.