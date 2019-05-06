СК назвал версии ЧП в Шереметьево

Недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров и техническая неисправность — среди основных версий ЧП в московском аэропорту Шереметьево с самолетом Sukhoi Superjet 100. Об этом в понедельник, 6 мая, заявили в Следственном комитете России.

«Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность воздушного судна, неблагоприятные метеоусловия», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск вечером 5 мая. Через 28 минут после взлета он вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок. По предварительной информации, в лайнер попала молния, после чего была потеряна радиосвязь.

Воздушное судно совершило жесткую посадку, несколько раз подпрыгнув на взлетно-посадочной полосе. От удара о землю самолет загорелся. Причиной возгорания, по данным агентства «Интерфакс», стало попадание разрушенной стойки шасси в двигатель.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

Стюардесса SSJ-100 ранее рассказала о происходящем на борту.