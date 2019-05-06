Опубликован полный список пассажиров сгоревшего в Шереметьево самолета

Компания «Аэрофлот» 6 мая опубликовала полный список пассажиров, находившихся на борту сгоревшего в аэропорту Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100.

Всего в списке 73 человека, четверо из них несовершеннолетние. Кроме пассажиров в самолете находились и пять членов экипажа.

Лайнер SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск вечером 5 мая. Через 28 минут после взлета он вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок. По предварительным данным, в лайнер попала молния, после чего была потеряна радиосвязь.

Самолет совершил жесткую посадку. От удара о землю он загорелся. Погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело.

6 мая правление авиакомпании приняло решение о выплате компенсаций всем пассажирам и семьям погибших в авиакатастрофе.

Пассажиры рейса SU1492, которым не потребовалась госпитализация, получат по 1 млн рублей. Пострадавшим авиакомпания выплатит по 2 млн рублей. За каждого погибшего родственники получат по 5 млн рублей.