В Шереметьево приступили к уборке сгоревшего SSJ-100

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сгоревший в московском аэропорту Шереметьево, убирают со взлетно-посадочной полосы (ВПП). Пока в воздушной гавани задействована только одна полоса, работа идет в ограниченном режиме, сообщает телеканал «360».

Лайнер вылетел из Москвы в Мурманск вечером 5 мая. Воздушное судно вернулось в Шереметьево из-за технических неполадок через 28 минут после взлета. По предварительной информации, в него попала молния, после чего была потеряна радиосвязь.

Самолет совершил жесткую посадку, несколько раз подпрыгнув на взлетно-посадочной полосе. От удара о землю самолет загорелся. По предварительной информации, причиной возгорания стало попадание разрушенной стойки шасси в двигатель.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Их личности будут установлены путем проведения генетической экспертизы. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. В Следственном комитете России заявили, что среди основных версий ЧП в московском аэропорту Шереметьево рассматриваются недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также техническая неисправность.

В Мурманской области объявили трехдневный траур после катастрофы с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево.