Источник рассказал о попытках бортпроводника открыть заднюю дверь SSJ-100

Бортпроводник Максим Моисеев, который погиб 5 мая при возгорании самолета SSJ-100 в столичном аэропорту Шереметьево, пытался открыть дверь в горящем хвосте лайнера для спасения пассажиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиакругах.

20-летний член экипажа находился с пассажирами в хвостовой части судна, которая загорелась при посадке. После того как у него не получилось открыть заднюю дверь, он стал помогать пассажирам выйти через переднюю. По предварительной информации, Моисеев выводил пассажиров, пока сам не потерял сознание и не погиб, пишет «Москва-24».

Аттестованный спасатель МЧС и эксперт по выживанию Эдуард Халилов в эфире НСН предположил, что ситуация, произошедшая с лайнером, стала большой неожиданностью даже для пилотов: самолет нормально шел на посадку, а удар и воспламенение произошли в момент соприкосновения шасси со взлетной полосой.

«Такого не должно было быть. Самолеты всегда приземляются достаточно мягко и безопасно. Здесь же из-за этого удара произошло воспламенение до полной остановки самолета, за считаные секунды», — рассказал он.

Ранее 6 мая министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к расшифровке параметрических данных одного из «черных ящиков» SSJ-100. Работа также ведется и с двумя другими самописцами, находившимися на борту самолета.

Самолет вылетел из Москвы в Мурманск накануне вечером. Лайнер вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок через 28 минут после взлета. По предварительной информации, в него попала молния, после чего была потеряна радиосвязь.

Воздушное судно совершило жесткую посадку, несколько раз подпрыгнув на взлетно-посадочной полосе. От удара о землю самолет загорелся. По предварительной информации, причиной возгорания стало попадание разрушенной стойки шасси в двигатель.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Их личности будут установлены путем проведения генетической экспертизы. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. В Следственном комитете России заявили, что среди основных версий ЧП в московском аэропорту Шереметьево рассматриваются недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также техническая неисправность.

В Мурманской области объявили трехдневный траур после катастрофы с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево.