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В Мурманской области объявили траур после катастрофы SSJ-100

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Фото: ТАСС/Лев Федосеев
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Трехдневный траур после катастрофы с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево объявили в Мурманской области. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщил врио губернатора региона Андрей Чибис.

«К сожалению, подтвердились самые худшие опасения. Объявлено, что погиб 41 человек. Сейчас сверяются списки — сколько жителей из Мурманской области, работа будет проводиться всю ночь», — цитирует его агентство «РИА Новости».

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Чибис отметил, что, по предварительной информации, 26 погибших являлись жителями региона, уточняет телеканал «360». Бортпроводник самолета был жителем города Североморска, одна из погибших — сотрудницей министерства внутренней политики Мурманской области, другая — министерства юстиции. Все данные в настоящий момент проверяются.

Он выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией и объявил, что семьи погибших жителей региона получат по 1 млн рублей, а пострадавшие — по 500 тыс. рублей.

Ранее 6 мая министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к расшифровке параметрических данных одного из «черных ящиков» SSJ-100, напоминает сайт aif.ru. Работа также ведется и с двумя другими самописцами, находившимися на борту самолета.

Самолет вылетел из Москвы в Мурманск накануне вечером. Лайнер вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок через 28 минут после взлета. По предварительной информации, в него попала молния, после чего была потеряна радиосвязь.

Воздушное судно совершило жесткую посадку, несколько раз подпрыгнув на взлетно-посадочной полосе. От удара о землю самолет загорелся. По предварительной информации, причиной возгорания стало попадание разрушенной стойки шасси в двигатель.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Их личности будут установлены путем проведения генетической экспертизы. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. В Следственном комитете России заявили, что среди основных версий ЧП в московском аэропорту Шереметьево рассматриваются недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также техническая неисправность.

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