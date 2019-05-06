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МАК приступил к расшифровке «черных ящиков» Sukhoi Superjet 100

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Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ
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Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к расшифровке параметрических данных одного из «черных ящиков» Sukhoi Superjet 100, найденного после авиакатастрофы в московском аэропорту Шереметьево. Работа также ведется и с двумя другими самописцами, находившимися на борту самолета. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих.

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«Комитет расшифровывает параметрический самописец и работает с двумя другими», — цитирует Дитриха телеканал «360».

По словам главы ведомства, представитель МАКа входит в состав правительственной комиссии, расследующей аварию.

Ранее 6 мая источник, знакомый с ходом расследования, сообщил, что состояние речевого и параметрического самописцев приемлемое. Расшифровка может длиться от двух недель до месяца.

Самолет SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск накануне вечером. Лайнер вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок через 28 минут после взлета. По предварительной информации, в него попала молния, после чего была потеряна радиосвязь.

Воздушное судно совершило жесткую посадку, несколько раз подпрыгнув на взлетно-посадочной полосе. От удара о землю самолет загорелся. По предварительной информации, причиной возгорания стало попадание разрушенной стойки шасси в двигатель.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Их личности будут установлены путем проведения генетической экспертизы. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. В Следственном комитете России заявили, что среди основных версий ЧП в московском аэропорту Шереметьево рассматриваются недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также техническая неисправность.

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