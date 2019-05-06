«Черные ящики» лайнера SSJ-100 переданы специалистам для расшифровки

Найденные после авиакатастрофы лайнера Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево бортовые самописцы были переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК) для расшифровки. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщил агентству «Интерфакс» источник, знакомый с ходом расследования.

«Обнаружены и переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК) для расшифровки оба бортовых самописца — речевой и параметрический. Их состояние приемлемое для расшифровки», — сказал он, уточнив, что расшифровка может длиться от двух недель до месяца.

Самолет SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск вечером 5 мая. Через 28 минут после взлета он вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок. По предварительной информации, в лайнер попала молния, после чего была потеряна радиосвязь.

Воздушное судно совершило жесткую посадку, несколько раз подпрыгнув на взлетно-посадочной полосе. От удара о землю самолет загорелся. Причиной возгорания, по данным агентства «Интерфакс», стало попадание разрушенной стойки шасси в двигатель.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, отмечает «Федеральное агентство новостей». Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

Стюардесса SSJ-100 ранее рассказала о происходящем на борту.