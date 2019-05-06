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Личности погибших в ЧП с SSJ-100 установят путем генетической экспертизы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Личности большинства пассажиров, погибших в результате авиакатастрофы лайнера Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево, будут установлены путем проведения генетической экспертизы. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщил агентству «РИА Новости» источник в медицинских кругах.

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«Опознавать будет сложно, потому что был пожар внутри. Скорее всего, будет больше генетическая экспертиза проводиться», — уточнил он.

Ранее 6 мая стало известно, что на месте аварийной посадки SSJ-100 в Шереметьево найдены два «черных ящика». По информации журналистов, сейчас поисковики ищут еще два бортовых самописца. Они были установлены в хвостовой части воздушного судна, которая сильно пострадала от жесткой посадки и пожара.

Самолет SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск вечером 5 мая. Через 28 минут после взлета он вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок. По предварительной информации, в лайнер попала молния, после чего была потеряна радиосвязь.

Воздушное судно совершило жесткую посадку, несколько раз подпрыгнув на взлетно-посадочной полосе. От удара о землю самолет загорелся. Причиной возгорания, по данным агентства «Интерфакс», стало попадание разрушенной стойки шасси в двигатель.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

Стюардесса SSJ-100 ранее рассказала о происходящем на борту.

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