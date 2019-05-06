Шереметьево практически восстановил режим работы после ЧП с SSJ-100

Московский аэропорт Шереметьево возвращается к обычному режиму работу после возгорания самолета Sukhoi Superjet 100, сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что люди свободно проходят в терминал B, на территории которого по-прежнему остаются машины скорой помощи. Также на подъезде к терминалу дежурят три автомобиля ДПС, но заторов в движении нет. На месте ЧП находятся и представители Следственного комитета.

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновила рейсы в Мурманск.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания» по состоянию на 7:30 мск в Шереметьево задержаны 74 рейса.

Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» 5 мая вылетел из Москвы в Мурманск, но через 28 минут вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок. По предварительным данным, в лайнер попала молния, из-за чего была утеряна радиосвязь.

Во время жесткой посадки у самолета подломились стойки шасси, которые повредили двигатели. В результате произошло возгорание.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц».

Стюардесса SSJ-100 ранее рассказала о происходящем на борту.