Выплаты семьям погибших в Шереметьево могут составить по 5 млн рублей

Выплаты родственникам погибших в авиакатастрофе в Шереметьево могут составить по 5 млн рублей. Об этом сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих, передает ТАСС.

Кроме того, он доложил премьер-министру Дмитрию Медведеву, что выплаты пострадавшим и семьям погибших в результате авиакатастрофы будут осуществляться по линии авиакомпании «Аэрофлот», страховых компаний и регионов России.

Самолет SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск вечером 5 мая. Через 28 минут после взлета он вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок. По предварительным данным, в лайнер попала молния, после чего была потеряна радиосвязь.

Самолет совершил жесткую посадку. От удара о землю он загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело.