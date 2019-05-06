Прямой эфир
Сюжет:

Погибший бортпроводник SSJ-100 должен был находиться в носу самолета

0
Фото: REUTERS/Nadezhda Polomoshnova
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бортпроводник Sukhoi Superjet 100 Максим Моисеев, ставший единственным членом экипажа, который погиб при пожаре на борту самолета в аэропорту Шереметьево 5 мая, должен был находиться в носовой части воздушного судна. Об этом рассказала Наталия Яскевич, заместитель директора кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой им. А.И. Покрышкина в подмосковном Монино, которую окончил молодой человек.

По словам педагога, во время рейса Моисеев поменялся местами с коллегой, пишет «Федеральное агентство новостей».

Между небом и огнем: что привело к авиакатастрофе в Шереметьево
Приостановят ли эксплуатацию лайнеров Sukhoi Superjet 100

«Максим будто предчувствовал беду — взял весь удар на себя, он до последнего спасал всех, выводил — и в итоге получилось то, что получилось», — сказала она.

По словам педагога, которая также была классным руководителем бортпроводника, он всегда мечтал о полетах, но связать свою жизнь с самолетами у него получилось не сразу, передает НСН. После окончания школы-интерната он прошел службу в армии, поступил в учебное заведение, но от задуманного никогда не отказывался.

Ранее 6 мая источник в авиакругах сообщил, что бортпроводник пытался открыть дверь в горящем хвосте лайнера для спасения пассажиров. Он находился с пассажирами в хвостовой части судна, которая загорелась при посадке. После того как у него не получилось открыть заднюю дверь, он стал помогать пассажирам выйти через переднюю. По предварительной информации, Моисеев выводил пассажиров, пока сам не потерял сознание и не погиб.

Самолет вылетел из Москвы в Мурманск накануне вечером. Лайнер вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок через 28 минут после взлета. По предварительной информации, в него попала молния, после чего была потеряна радиосвязь.

Воздушное судно совершило жесткую посадку, несколько раз подпрыгнув на взлетно-посадочной полосе. От удара о землю самолет загорелся. По предварительной информации, причиной возгорания стало попадание разрушенной стойки шасси в двигатель.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Их личности будут установлены путем проведения генетической экспертизы. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. В Следственном комитете России заявили, что среди основных версий ЧП в московском аэропорту Шереметьево рассматриваются недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также техническая неисправность.

В Мурманской области объявили трехдневный траур после катастрофы с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области объявили траур после катастрофы SSJ-100
Источник рассказал о попытках бортпроводника открыть заднюю дверь SSJ-100

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017