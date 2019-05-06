Погибший бортпроводник SSJ-100 должен был находиться в носу самолета

Бортпроводник Sukhoi Superjet 100 Максим Моисеев, ставший единственным членом экипажа, который погиб при пожаре на борту самолета в аэропорту Шереметьево 5 мая, должен был находиться в носовой части воздушного судна. Об этом рассказала Наталия Яскевич, заместитель директора кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой им. А.И. Покрышкина в подмосковном Монино, которую окончил молодой человек.

По словам педагога, во время рейса Моисеев поменялся местами с коллегой, пишет «Федеральное агентство новостей».

«Максим будто предчувствовал беду — взял весь удар на себя, он до последнего спасал всех, выводил — и в итоге получилось то, что получилось», — сказала она.

По словам педагога, которая также была классным руководителем бортпроводника, он всегда мечтал о полетах, но связать свою жизнь с самолетами у него получилось не сразу, передает НСН. После окончания школы-интерната он прошел службу в армии, поступил в учебное заведение, но от задуманного никогда не отказывался.

Ранее 6 мая источник в авиакругах сообщил, что бортпроводник пытался открыть дверь в горящем хвосте лайнера для спасения пассажиров. Он находился с пассажирами в хвостовой части судна, которая загорелась при посадке. После того как у него не получилось открыть заднюю дверь, он стал помогать пассажирам выйти через переднюю. По предварительной информации, Моисеев выводил пассажиров, пока сам не потерял сознание и не погиб.

Самолет вылетел из Москвы в Мурманск накануне вечером. Лайнер вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок через 28 минут после взлета. По предварительной информации, в него попала молния, после чего была потеряна радиосвязь.

Воздушное судно совершило жесткую посадку, несколько раз подпрыгнув на взлетно-посадочной полосе. От удара о землю самолет загорелся. По предварительной информации, причиной возгорания стало попадание разрушенной стойки шасси в двигатель.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Их личности будут установлены путем проведения генетической экспертизы. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. В Следственном комитете России заявили, что среди основных версий ЧП в московском аэропорту Шереметьево рассматриваются недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также техническая неисправность.

В Мурманской области объявили трехдневный траур после катастрофы с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево.