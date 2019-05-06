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«Аэрофлот» выплатит компенсации всем пассажирами и семьям погибших в Шереметьево

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Правление авиакомпании «Аэрофлот» приняло решение о выплате компенсаций всем пассажирам и семьям погибших в авиакатастрофе самолета SSJ-100 в столичном аэропорту Шереметьево.

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«Выплаты начнутся завтра, 7 мая 2019 года», — говорится в сообщении, опубликованном в понедельник, 6 мая, на сайте авиаперевозчика. Пассажиры рейса SU1492, которым не потребовалась госпитализация, получат по 1 млн рублей. Пострадавшим авиакомпания выплатит по 2 млн рублей.

«Подать заявление на выплату можно в представительстве «Аэрофлота» в Мурманске или в офисах собственных продаж авиакомпании в Москве», — отметили в компании. За каждого погибшего родственники получат по 5 млн рублей.

Самолет SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск вечером 5 мая. Через 28 минут после взлета он вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок. По предварительным данным, в лайнер попала молния, после чего была потеряна радиосвязь.

Самолет совершил жесткую посадку. От удара о землю он загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело.

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