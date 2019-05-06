СМИ назвали приоритетную версию ЧП с SSJ-100 в Шереметьево

Приоритетной версией авиакатастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево стала ошибка пилота, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 6 мая.

Специалисты полагают, что приземление лайнера могло пройти благополучно. При этом они согласились с тем, что во время полета в воздушное судно действительно попала молния, что подтверждают показания как членов экипажа, так и выживших пассажиров.

Предварительно установлено, что командир воздушного судна после удара молнии мог запросить высоту с тем, чтобы летать до полной или частичной выработки топлива.

Тем не менее, по данным РЕН ТВ, бортовой самописец зафиксировал резкие изменения по скорости и высоте SSJ-100. Как свидетельствуют показатели, у экипажа не было шансов посадить лайнер без повреждений.

Самолет SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск вечером 5 мая, но вернулся в аэропорт из-за технических неполадок через 28 минут после взлета. По предварительным данным, в него попала молния, после чего была потеряна радиосвязь. Это подтвердили члены экипажа и командир самолета.

Воздушное судно совершило жесткую посадку, несколько раз подпрыгнув на взлетно-посадочной полосе. От удара о землю самолет загорелся. По предварительной информации, причиной возгорания стало попадание разрушенной стойки шасси в двигатель.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Их личности будут установлены путем проведения генетической экспертизы. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. В СК России заявили, что среди основных версий ЧП в московском аэропорту Шереметьево рассматриваются недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также техническая неисправность.