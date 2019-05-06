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Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования близким погибших при аварийной посадке самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево. Об этом в понедельник, 6 мая, он написал на своей странице в Facebook.

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«Жизнь — это высшая ценность. О том, что ее нужно беречь, нам напоминают наши потери на фронте, трагедии, подобные терактам на Шри-Ланке и аварии в Шереметьево. Погибших не вернуть. Мы сочувствуем близким и помним о тех, кого больше нет», — отметил Зеленский.

Ранее 6 мая Евросоюз (ЕС) также выразил соболезнования семьям и близким погибших при аварийной посадке самолета в Шереметьево. В аэропорту организовано символическое место памяти погибших в результате катастрофы. Люди приносят цветы к информационному табло на третьем этаже терминала В.

Самолет SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск вечером 5 мая. Через 28 минут после взлета он вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок. По предварительной информации, в лайнер попала молния, после чего была потеряна радиосвязь.

Воздушное судно совершило жесткую посадку, несколько раз подпрыгнув на взлетно-посадочной полосе. От удара о землю самолет загорелся. Причиной возгорания, по данным агентства «Интерфакс», стало попадание разрушенной стойки шасси в двигатель.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Их личности будут установлены путем проведения генетической экспертизы. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего смерть более двух человек. В Следственном комитете России заявили, что среди основных версий ЧП в московском аэропорту Шереметьево рассматриваются недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также техническая неисправность.

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