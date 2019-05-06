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Члены экипажа SSJ-100 рассказали о погоде при взлете и утере радиосвязи

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Фото: РИА Новости/Следственный комитет РФ
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Члены экипажа самолета Sukhoi Superjet 100, потерпевшего 5 мая крушение в московском аэропорту Шереметьево, рассказали в эфире телеканала «Россия-24» о погодных условиях при взлете и последующей утере связи с диспетчерской, после которой пилоты перешли на ручное управление.

По словам командира экипажа Дениса Евдокимова, что из-за попадания в самолет молнии произошли потеря радиосвязи и переход воздушного судна на аварийный режим управления.

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Он отметил, что какую-то связь удалось установить с помощью аварийной частоты радиостанции, но «она была кратковременной и прерывистой». Евдокимов добавил, что он успел сказать только несколько слов. После этого связь пропала и ее нужно было опять настраивать, сообщает телеканал «360».

«Мы взлетели, попали в тучу — был сильный град. В этот момент произошел хлопок, вспышка такая, как электричество. Всё было очень быстро», — рассказала бортпроводница рейса SU1492 Татьяна Касаткина.

После жесткой посадки «люди стали соскакивать с кресел, продвигаться (в выходу. — Ред.), хотя самолет был еще на скорости», подчеркнула она. Эвакуация началась сразу же после полной остановки лайнера, Касаткина вытаскивала пассажиров на аварийный трап.

Самолет SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск накануне вечером. Лайнер вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок через 28 минут после взлета. По предварительной информации, в него попала молния, после чего была потеряна радиосвязь.

Воздушное судно совершило жесткую посадку, несколько раз подпрыгнув на взлетно-посадочной полосе. От удара о землю самолет загорелся. По предварительной информации, причиной возгорания стало попадание разрушенной стойки шасси в двигатель.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Их личности будут установлены путем проведения генетической экспертизы. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. В Следственном комитете России заявили, что среди основных версий ЧП в московском аэропорту Шереметьево рассматриваются недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также техническая неисправность.

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