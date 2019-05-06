Фестиваль «Московская весна» сократит развлекательную часть из-за ЧП в Шереметьево

Фестиваль «Московская весна A Cappella» в течение двух ближайших дней будет работать по сокращенной программе. Мероприятия на более чем 50 площадках столицы пройдут без развлекательной части в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево.

Как в понедельник, 6 мая, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля, участники изменили репертуар. Исполнители и группы отказались от исполнения веселых песен, на площадках не работали карусели, проводилась только образовательная программа.

Член жюри фестиваля певица Варвара уточнила, что на концерте в рамках фестиваля в парке «Зарядье» 7 мая она изменит программу выступления на более сдержанную.

Лайнер Sukhoi Superjet 100 вылетел из Москвы в Мурманск вечером 5 мая. Воздушное судно вернулось в Шереметьево из-за технических неполадок через 28 минут после взлета. По предварительной информации, в него попала молния, после чего была потеряна радиосвязь.

Самолет совершил жесткую посадку, несколько раз подпрыгнув на взлетно-посадочной полосе. От удара о землю самолет загорелся. По предварительной информации, причиной возгорания стало попадание разрушенной стойки шасси в двигатель.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек.