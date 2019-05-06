Спасатели обнаружили разбившийся в Мексике самолет

Спасатели обнаружили обломки потерпевшего крушение в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601, официально подтверждена гибель 14 человек.

По данным местного издания Reforma, погибли 11 пассажиров и три члена экипажа. Лайнер летел из Лас-Вегаса, США, в Монтеррей. Пассажиры возвращались в Мексику с боксерского поединка с участием мексиканца Сауля Альвареса.

Нашли обломки самолета в районе муниципалитета Монклова мексиканского штата Коауила.

В последний раз пилот связался с диспетчером, когда самолет находился в 280 км от города Монклова в Коауиле. Самолет должен был приземлиться в Монтеррее в 18:30 воскресенья (02:30 мск понедельника), но этого не произошло.