Пропавший самолет с 13 пассажирами разбился в Мексике

Частный реактивный самолет Bombardier Challenger 601, на борту которого могли находиться от 13 до 18 человек, разбился в горной местности в Мексике, сообщает портал Info 7 в понедельник, 6 мая.

По данным издания, на борту находились двое членов экипажа и 11 пассажиров. Их судьба пока не известна.

Газета Milenio приводит другую информацию — в самолете находились 18 пассажиров, данные о числе членов экипажа не приводятся.

Воздушное судно выполняло полет из Лас-Вегаса в город Монтеррей в мексиканском штате Нуэво-Леон. В последний раз пилот связался с диспетчером, когда самолет находился в 280 км от города Монклова в Коауиле. Самолет должен был приземлиться в Монтеррее в 18:30 воскресенья (02:30 мск понедельника), но этого не произошло.

Пассажиры самолета возвращались с боксерского поединка с участием мексиканца Сауля Альвареса, бой состоялся в ночь на 5 мая в Лас-Вегасе.