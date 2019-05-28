Авиакомпании попросили Минтранс проверить Sukhoi Superjet 100

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила Минтранс России проверить системы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) на соответствие сертификационным требованиям. Об этом во вторник, 28 мая, пишет газета «Коммерсант».

Согласно письму, отправленному на имя министра транспорта Евгения Дитриха, у АЭВТ есть вопросы к системе защиты самолета от поражения статическим электричеством и ее эффективности. Также ведомство просят проверить прочностные характеристики конструкции кессона крыла и шасси, а также изучить на соответствие сертификационным требованиям систему управления полетом и силовой установкой самолета, защиту пассажирского салона при внешнем пожаре и программу тренировок экипажей, разработанную производителем воздушного судна.

При этом в Минтрансе журналистам заявили, что обращение ассоциации в их адрес не поступало. В Росавиации и Минпромторге не ответили на запросы издания.

Лайнер SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск вечером 5 мая. Через 28 минут после взлета он вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок. По предварительным данным, в него попала молния, после чего была потеряна радиосвязь.

Самолет совершил жесткую посадку. От удара о землю он загорелся. В результате пожара погиб 41 человек из находившихся на борту 73 пассажиров и пяти членов экипажа. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

В Следственном комитете России заявили, что среди основных версий ЧП рассматриваются недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также техническая неисправность.