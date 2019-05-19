В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема
Самолет Sukhoi Superjet 100 рейса Ульяновск – Москва задержан по технической причине. Об этом 19 мая сообщила заместитель начальника пресс-службы авиакомпании «Аэрофлот» Вера Абанина.
«Рейс SU1389 Ульяновск – Москва задержан по технической причине. Пассажиры будут отправлены рейсом SU1289 на воздушном судне большей вместимости Airbus A320. Вылет запланирован на 5 часов 20 минут», – цитирует ее РЕН ТВ.
Абанина также сообщила об обеспечении пассажиров всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании.
Как уточняет агентство «РИА Новости» со ссылкой на источники, экипаж SSJ-100 остановил процесс взлета на скорости 55 км/ч из-за отказа гидросистемы.