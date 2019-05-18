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Самолет Utair не смог вылететь из Сургута

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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В аэропорту Сургута 18 мая на несколько часов был отложен вылет лайнера Boeing 737-500 компании Utair. Это произошло из-за технических неполадок.

«… Для выполнения рейса компания перегнала в Сургут резервный борт, который вылетел в 10:05 по московскому времени. На время ожидания пассажирам была предоставлена гостиница, еда и напитки», — приводит «РИА Новости» слова представителя пресс-службы авиаперевозчика.

Причина задержки и последующей проверки заключается в том, что пассажиры самолета почувствовали запах гари в салоне. Они сообщили об этом экипажу, и командир лайнера принял решение отложить вылет.

Ранее 16 мая сообщалось, что авиакомпания Utair планирует, что поставки лайнеров Boeing 737 MAX 8 начнутся в августе-сентябре 2019 года, когда будет уверенность в их полной безопасности.

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